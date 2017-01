Addio alla Befana Avis. Dopo 35 anni di onorato servizio, la vecchia signora che ogni 6 gennaio riempiva gli spalti del Palasport offrendo dolci e divertimento ai bambini, va in pensione. Motivo? L'Avis non può più permettersi di sostenere da sola le ingenti spese di organizzazione dell'evento, che prima erano in parte coperte da contributi e sponsorizzazioni. «Da soli non possiamo più farcela», dice amareggiato il presidente Luigi Mazzini.