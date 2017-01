«La Kelly? Sono sicuro: uccisa per caso»

«Kelly è stata uccisa perché si è trovata a fare da testimone a un delitto. E' stata uccisa per caso. Il bersaglio dell'assassino non era lei: Ruggero Dj ha lavorato per 20 anni insieme a Luca Manici, in arte «Kelly», assassinato a San Prospero insieme a Gabriela Altamirano. Ecco la sua versione del giallo e i retroscena della sua amicizia con la trans uccisa.