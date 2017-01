Zibello piange Angelo Giavarini, morto a 67 anni dopo una grave malattia. Dirigente dell'associazione di amicizia Italia Cuba, era stato il fautore della visita a Parma di Aleida Guevara, figlia del mitico «Che». Il toccante ricordo di Andrea Censi, sindaco di Polesine Zibello: «Uomo di straordinaria passione per la cultura e per la politica intesa come lotta per il bene comune».