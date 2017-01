Il 2017 sarà un anno di lavori importanti a Sorbolo e a Mezzani con un investimento di 2,5 milioni di euro previsti nell'ambito dell'Unione Sorbolo-Mezzani. Per Sorbolo, tra gli interventi previsti, c'è il cantiere per la ciclabile che collega il paese con Bogolese. A Mezzani in programma la realizzazione della nuova mensa del polo scolastico.