L’acqua fresca e pulita delle sorgenti appenniniche potrebbe presto sgorgare dai rubinetti di Parma. Si tratta per ora solo di un progetto, che prevede la ristrutturazione delle dighe dei bacini Ballano e Verde, in alta Val d’Enza, per l’utilizzo ad uso idropotabile delle acque, in attuazione della strategia nazionale sulla Green Economy che prevede che chi sia in possesso di un bene ambientale debba fare in modo di condividerlo con chi non ce l’ha, ottenendo in cambio risorse per mantenere e migliorare le qualità ambientali che vengono cedute.