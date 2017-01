Samuele Turco : i 5 passi falsi

1 - L'intervista-fiume

«Pronto? Sì sono Samuele Turco, se vuole venire a parlarmi sono qui». Non s'era fatto pregare.. Probabilmente pensava di convincere l'opinione pubblica recitando la parte dell'innamorato inconsolabile.

Una valanga di parole, un racconto a briglia sciolta: ha svelato contraddizioni e bugie. Che gli inquirenti sono stati pronti a intercettare.

2 - Il primo ad entrare nel casale

La sera del 26 Turco voleva a tutti i costi entrare per primo nel casale, anche se c'erano già i poliziotti davanti al cancello. C'è riuscito: ha scavalcato ed è entrato in casa. Gli inquirenti sono convinti che fosse una mossa per inquinare la scena del crimine: davanti al corpo di Gabriela ha dato di stomaco. Ma non sarebbe riuscito a celare altre tracce.

3 - «Non ho visto il sangue»

«Non ho visto sangue. Gabriela era distesa sul letto. Sembrava... rilassata», aveva detto Turco. In realtà Gabriela è stata colpita con una ferocia inaudita. Fino al particolare più agghiacciante: è stata lasciata morire dissanguata.

4 - L'auto inseguita

«Ho perfino seguito un'auto a Sant'Ilario che mi sembrava identica alla sua. In effetti era identica: solo un numero di targa era diverso». Altra frase non pronunciata a caso, ma per giustificare la sua presenza in un dato posto in un certo orario. Peccato che quell'auto-fantasma (appurato anche questo) non esista.

5 - Il «dispetto» delle foto

Le foto intime di Gabriela diffuse a tutti i contatti della donna in rubrica. «Era uno scherzo, lei era d'accordo», ha detto Turco. Ma tanta gente dell'entourage dell'argentina l'ha smentito. E ha raccontato tanti altri episodi di violenza, minacce e molestie.