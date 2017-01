Femminicidi, la triste contabilità del 2016

Allo scollinare degli anni ci rifugiamo nei numeri per cristallizzare ciò che abbiamo appena salutato e che siamo stati: proviamo a raccontare per cifre noi e il mondo che cambia, ci facciamo rassicurare o allarmare, stupire o confortare. A volte funziona, altre no.

Di certo non funziona con quelli che stiamo imparando – pur tra discussioni, pur tra definizioni più ampie o più strette - a riconoscere come femminicidi: non soltanto l'omicidio di una donna, ma di una donna in quanto donna.

Mogli, compagne, ex, madri, figlie, amiche, vicine di casa. Non è pignoleria sottolineare che chi le ha uccise le considera(va) un proprio possesso, autorizzato a deciderne della vita e della morte. E fa bene che la parola suoni male, faccia strizzare gli occhi e graffi le orecchie: quello è.

Perché se di violenza, fino all'estremo, siamo circondati, è impossibile ignorare che quella di genere abbia proporzioni differenti. E che l'origine sia una profonda incapacità di molti uomini a gestire le relazioni tra sessi.

Non a caso da quando le donne conquistano spazi e posizioni e maneggiano con consapevolezza diritti, libertà e autonomia. Non a caso in maggioranza al Nord, dove il processo di cambiamento – legato anche alla crescita economica - è partito prima. E sbaglia chi designa le vittime a partire dalla debolezza fisica: lo confermano i dati, chi ha ucciso lo ha fatto spessissimo con un'arma. Il cui utilizzo non ha sesso (le recenti Olimpiadi di Rio lo hanno sportivamente ribadito), ma l'addestramento a farlo sin da piccoli sì: è inequivocabilmente maschio. E anche su questo bisognerebbe ragionare a lungo.

Tornando alle cifre, c'è chi nel 2016 (Eures, una delle fonti più autorevoli) ha calcolato circa 120 vittime di femminicidio. Ma anche se ci si prova, il numero resta liquido: alcuni casi sfuggono alla cronaca, altri rimarranno per giorni o per anni nella categoria dei misteri (e moventi) irrisolti. Come fino a poche ore fa - ad esempio - sembrava essere la morte di Gabriela Altamirano a San Prospero.

E allora, forse, finché sarà più di zero, il numero non sarà poi così importante. E questo 2016 è meglio lasciarlo raccontare all'almanacco dei giorni maledetti che associazioni e collettivi di donne hanno aggiornato purtroppo di continuo in Rete: ogni donna una data, una foto e poche parole inchiodanti.

A volte è più di un sorriso nelle stesse 24 ore, altre volte le foto di sguardi spauriti, sorpresi o felici spuntano dopo una piccola tregua. Sono giovani o anziane, italiane (tante) o straniere, di tutte le sfumature d'occhi e di capelli, studentesse, impiegate o professioniste.

Stridono i volti sorridenti sopra le parole che li condannano: accoltellata, strangolata, massacrate di botte o a martellate, uccisa a colpi di pistola o di fucile, data alle fiamme.

Scorrono foto, mesi, dolori, e il 10 settembre ti guarda con gli occhi fiduciosi di Elisa. Elisa Pavarani: il 2016 di Parma. Parma che negli ultimi dieci anni -a far di conto- è una delle capitali dei femminicidi, Parma che nel 2016 ha provato a sparigliare le carte e proprio dalla morte di Elisa ha fatto uno scatto in più, di disperata speranza, e ha visto uomini, insieme, guardarsi dentro e poi uscire fuori, al fianco delle donne in quel 25 novembre così speciale.

Restano altri numeri, liquidi pure loro. "Ma quanti, quanti sono questi uomini violenti?", domandava in una recente testimonianza alla Gazzetta Marta, uscita da tre anni di botte prese dall'ex compagno. E quante, quante sono le donne in pericolo, intorno o lontano da noi?

E poi ci sono quei circa 1600 orfani di 10 anni di femminicidi italiani. Le vittime che restano e ci chiedono il conto di troppa indifferenza. "Cos'hai fatto alla mia mamma?", recitava un cartello di quel 25 novembre parmigiano. E la domanda, oggi più che mai, è per ciascuno di noi.

