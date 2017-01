Pink Floyd a metà tra fiaba e fantascienza

Su questo sito il 2016 si era concluso con i Pink Floyd e la raccolta sui generis “Relics” e dalla mitica band inglese si comincia il 2017. Quest'anno spegnerà infatti cinquanta candeline – la data di pubblicazione è l'agosto del 1967 – il loro primo album in studio: “The piper at the gates of dawn”. Un lavoro a metà tra la fantascienza e la fiaba. Due generi poi non così lontani. Già il titolo strizza l'occhio alle favole, nella migliore tradizione di quel progressive rock che stava aprendo le ali e che volerà alto fino alla metà degli anni Settanta. Sono i Pink Floyd delle origini in cui Syd Barrett è il leader indiscusso che libera la sua fantasia in testi ironici e fiabeschi. Uno stile che continuerà anche nel secondo lavoro - “A saucerful of secrets” (1968) - ma che i Pink Floyd, con l'addio al gruppo (e, in qualche modo, alla realtà) di Barrett, abbandoneranno per esplorare sempre di più la solitudine dell'uomo e l'incomunicabilità della società moderna. Un “tour” nella psiche e nel dolore quotidiano che avrà la sua apoteosi in “The wall” (1979).

Con “The piper at the gates of dawn”, dunque, la band è ancora in pieno “trip” da fairy tales, ma anche da fantascienza. “Astronomy Domine”, scritta appunto da Barrett, inaugura quel filone cosiddetto “spaziale” dei Pink Floyd. Qui fa il paio con “Interstellar Overdrive”, altro brano che brillerà di luce propria e verrà spesso riproposto anche nel dopo-Barrett. Del resto i misteri dello spazio stavano riscuotendo un interesse sempre crescente tra il pubblico nel cinema, nella letteratura e anche nella musica. Per citare un film, uno dei capolavori di Stanley Kubrick - con cui poi i Pink Floyd avranno un rapporto piuttosto conflittuale -, “2001: Odissea nello spazio”, ispirato al grande cineasta da un breve racconto di Arthur C. Clarke, è infatti del 1968. Se però i Pink Floyd abbandoneranno presto i fairy tales che resteranno invece un punto fermo per altri gruppi come ad esempio i Genesis, continueranno invece a essere affascinati dallo spazio e dalla fantascienza come dimostrano il lato live del doppio “Ummagumma” (1969), le atmosfere della potentissima suite di “Atom heart mother” (1970) in cui il titolo, anche in questo caso, è emblematico e, ovviamente, “The dark side of the moon” (1973). Lavori che influenzarono anche uno dei loro più accaniti fan, David Bowie, la cui storia ha spesso incrociato quella della band. Anch'esso affascinato da pianeti lontani ed extraterrestri, non a caso scrisse l'album “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, lavoro del 1972 che contiene la hit “Starman” e interpretò il film “L'uomo che cadde sulla terra” (1976) del regista Nicolas Roeg, un film di fantascienza molto particolare diventato però un classico del genere.

“The piper at the gates of dawn” sarà comunque una bella scoperta per chi magari ancora non lo conosce e un magnifico salto nel “mondo dei ricordi” per quelli che invece lo hanno già sentito e apprezzato. Potranno così essere scoperti o ritrovati alcuni personaggi della galleria dei primi Pink Floyd come il gatto Lucifer Sam, Mamma Matilda, lo gnomo Grimble Gromble e lo Spaventapasseri. Belle storie. Anche cinquant'anni dopo.