Dopo quasi nove anni di assenza, un ritorno «regale» per Marco Spotti al Regio: il basso parmigiano vestirà infatti i nobili panni di Enrico VIII in «Anna Bolena» di Gaetano Donizetti che giovedì alle 20 inaugura la stagione lirica 2017. Ecco come Spotti descrive il suo complesso ma affascinante personaggio.