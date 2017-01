Un talento locale debutta al Teatro Regio: non canta, nè suona uno strumento, ma ha sfiorato la corsa all'Oscar come regista di un cortometraggio di animazione («La ballata dei senzatetto»). E' Monica Manganelli, nocetana, diplomata al Toschi e specializzatasi in scenografia proprio al Regio, - prima di fondare a Berlino una sua casa di produzione - che firma le scene di «Anna Bolena» di Donizetti, opera inaugurale della stagione lirica 2017. Ecco come la scenografa e art director parmigiana intende applicare al mondo della lirica le sue competenze in ambito cinematografico.