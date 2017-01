«Si sono avventati sul mio Sparkey come una furia, quei due pitbull l’hanno fatto a pezzi. Non ho fatto nemmeno in tempo a prenderlo in braccio. Gli erano già addosso e l’hanno massacrato». E' questo uno spezzone del racconto di Debora, la proprietaria del cagnolino ucciso dai due pitbull. Azzannata pure lei e portata al pronto soccorso. «Lui era il mio bambino».