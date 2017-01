Duplice omicidio, resta da delineare il ruolo di Alessio. Il ventenne, figlio di Samuele Turco, ieri ha ricevuto in carcere a Reggio la visita del suo avvocato Elisa Furia: «E' stato un incontro breve, per una questione procedurale», si è limitata a dire il legale. «Le cose potrebbero non essere andate come è emerso fino ad ora, esiste una ricostruzione diversa». E' lapidaria Laura Ferraboschi, il legale di fiducia di Samuele Turco, in carcere in via Burla per il duplice omicidio premeditato - con la complicità del figlio - di Luca Manici «Kelly» e di Gabriela Altamirano, avvenuto nella insanguinata notte tra Natale e Santo Stefano all'Angelica Vip club di San Prospero.