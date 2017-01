Renault Scenic, adatta a tutto (e tutti)

L'aspetto più convincente della nuova Renault Scenic - che abbiamo testato nella versione Bose con motore 1.6 turbodiesel da 130 Cv e cambio manuale, 30.750 euro - è che si adatta con grande facilità a qualsiasi esigenza: berlina da single, multispace per la famiglia, Suv da città con quella guida alta che piace tanto anche a lei...

Un design particolarmente riuscito spalma bene su 441 centimetri le forme della nuova Scenic, dal frontale imponente fino all'armonica chiusura del posteriore. Decisiva - per il look - la scelta delle ruotone da 20” che appagano l'occhio e si esaltano nella tenuta anche se il prezzo da pagare è quello di un maggior rumore di rotolamento e parecchie sollecitazioni “raccolte” dall'asfalto. Telaio e sospensioni però lavorano molto bene e assorbono al meglio i “trabocchetti” della nostra tangenziale.

Tavolino pieghevole per i passeggeri posteriori, tendine e un bel baule (506 litri, ma se serve si abbattono con facilità i sedili) sono accessori utili se si portano a spasso dei bambini, mentre l'intera famiglia apprezzerà i vani portaoggetti comodi e capienti piazzati un po' dappertutto. Peccato che dietro la seduta sia un po' sacrificata: il parabrezza inclinato e una plancia molto generosa si portano via parecchi centimetri. In compensi davanti si sta come in salotto. Il sistema R-Link 2 è decisamente avanzato e ricco di funzioni, però toccare lo schermo touch screen mentre si guida non sempre è agevole.

Passiamo in rassegna il powertrain: promosso il cambio manuale a sei marce dagli innesti corti (talvolta un po' duri a motore freddo), il turbodiesel si fa apprezzare soprattutto in modalità Eco, che consente consumi da citycar. Se si vuole un po' più di brio (soprattutto ai regimi alti) basta selezionare Sport, ma non è questa la vera indole della Scenic.

In città qualche problemino di visibilità c'è, ma Renault - almeno in questo allestimento - ha pensato a tutto: telecamera, sensori e assistenza al parcheggio sono a prova di shopping femminile.

Impagabile la chiave elettronica: ne abbiamo provate tante, ma nessuna come questa è comoda al punto di dimenticarsi che esista. A. T.

SECONDO NOI

PREGI

Design: Stavolta ci siamo: Renault è al passo con i tempi. Anzi, avanti

User friendly: Facile l'ingresso, impagabile la chiave elettronica, grande comfort, materiali robusti

Sospensioni: Ottimo assorbimento delle asperità, bella la tenuta laterale

Consumi: Il 1.6 turbdodiesel non fa faville, in compenso i passaggi dal benzinaio sono davvero rari

DIFETTI

Spazio posteriore: Davanti si sta co- modissimi, dietro (da adulti) un po' meno

R-Link 2: Il sistema è sofisticato ma non facile da raggiungere mentre si guida

Rumorosità: Il rotolamento si sente. Del resto con pneumatici da 20”...