Sant'Ilario per lo Sport: i nomi dei premiati

Sono in fase di definizione gli ultimissimi preparativi per la consegna del Sant’Ilario per lo Sport, la cerimonia organizzata dalla sezione di Parma dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport in programma proprio per il giorno del patrono alla Corale Verdi. Il consiglio direttivo della sezione, intanto, ha già deciso i nomi dei vincitori. Ecco chi riceverà il premio.