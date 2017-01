A Parma si è esibito in diverse occasioni ma quello di giovedì al Regio per Alfonso Antoniozzi sarà comunque un debutto. E' il noto baritono infatti a firmare la regìa di «Anna Bolena», opera inaugurale della stagione lirica 2017. Regista ormai da otto anni - da quando firmò una «Traviata» per il Comunale di Bologna - Antoniozzi spiega così la sua visione del melodramma donizettiano e dice la sua sulla situazione del teatro d'opera oggi in Italia. Leggi l'intervista.