Iti's Lab, spazio alle aule di sperimentazione

Come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola. In apertura, l'Iti's Lab, lo spazio di sperimentazione delle nuove metodologie all'Itis da Vinci. E ancora i lavori alla scuola elementare Cocconi per la riqualificazione della palestra, della mensa e dell'auditorium. L'indirizzo enogastronomico dello Zappa Fermi di Borgotaro si presenta con studenti capaci di entrare nel mondo del lavoro. Con gli esperti di Federmanager Parma iniziano due corsi per educare gli studenti all'imprenditorialità. Il Liceo Porta racconta la giornata a La Spezia con i grandi giornalisti dell'Osservatorio permanente giovani editori. E se il Giordani va in cammino sulla Via Francigena per scoprire le nostre straordinarie pievi, il Bocchialini ha ospitato lo scrittore Wu Ming4. Infine, la lettera al direttore dei rappresentanti del Bodoni per urlare «basta» alla violenza contro le donne.