Ancora una donna presa di mira da sconosciuti

Pochi giorni fa due ragazze che viaggiavano verso sera sulla loro auto si sono trovare la strada quasi sbarrata. Ieri invece è stata la volta di una donna che si era fermata in un negozio. Ed è stata avvicinata da due sconosciuti che hanno cercato di fermarla. E solo grazie alla sua prontezza è riuscita a chiudersi dentro la vettura e partire. Cresce la preoccupazione in via Sidoli. E molte donne ora si guardano intorno con sospetto.