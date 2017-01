Cantieri e non, tutte le modifiche alla viabilità

Ecco la lista delle modifiche alla viabilità nei prossimi giorni.

STRADA TRAVERSETOLO – intersezione Via Budellungo – 13 – 14.01.2017 ore 9 -17

Restringimento di carreggiata e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta con rimozione forzata 5 m. prima e dopo lo scavo.

QUARTIERE MONTANARA,VIA BAGANZA - 16.01 - 27.01.2017 ore 9- 17:30

Restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri:

- Strada Montanara civ.10-11-17-42-40,

- Via Ognibene intersezione Via Pagani

- Strada Navetta intersezione Via Balestrazzi

- Via Po intersezione Via Chieppi

- Strada Baganza civ.2, 27

VIA RUGGERO DA PARMA DA VIA DE’ CAPELLUTI A P.LE PABLO – 11.01 – 28.01.2017

Via Ruggero da Parma da via De’ Capelluti a p.le Pablo (intersezioni escluse) divieto di circolazione eccetto residenti diretti ed in uscita dai passi carrai secondo le esigenze di cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h 10 metri prima e dopo gli scavi. I titolari di posti auto interni, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili, potranno ottenere autorizzazione temporanea di sosta in ZONA 14 rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del DUC.

VIA BERNINI INTERSEZIONE VIA CERATI - 13.01.2017 ore 8-17

Divieto di circolazione e divieto di fermata ambo i lati per un’estensione di 5 ml prima e dopo l’incrocio.

VIA FELICE DA MARETO – 23 – 27.01.2017 h. 24

In via Felice da Mareto civ. 42 restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri.

VIA FERRANDI – 18 - 20.01.2017 ore 9 - 17:00

Restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri.

LARGO MAESTA’ DEL TAGLIO – 16 - 20.01.2017 ore 8 – 17

Largo Maestà del Taglio – porzione Sud/Est restringimento di carreggiata.

VIA UGOLETO – 16.01 – 03.02.2017

Via Ugoleto – tratto interessato dall’intervento – istituzione del divieto di circolazione e del senso unico alternato nei restanti tratti Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutta l’estensione della strada h24. Dovrà essere sempre garantito il transito verso i passi carrai siti al civ.8 e civ.10.

Via G.Bertani Istituzione del senso unico alternato. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il lato Nord h24.



VARIE STRADE – INSTALLAZIONE PIETRE D’INCIAMPO – 16.01.2017 ore 8 - 17

Via Torelli – civ.10 – Restringimento della carreggiata, destituzione stalli di sosta righe blu e “carico - scarico” dal civ. 10 al civ. 12

Via Bixio – civ.116 – Istituzione del divieto di transito pedonale nel marciapiede est dal civ. 116A al civ. 116D.

Vicolo Santa Maria - civ.6 – Istituzione del divieto di transito pedonale nel marciapiede est dal civ. 4A al civ. 6C

Strada del Quartiere – civ.9 – Destituzione stalli di sosta righe blu dal civ. 7 al civ.13