Bellezze mozzafiato e vallette a Sanremo

Sanremo perde le «vallette». A poco meno di un mese, il prossimo Festival sarà condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi e basta. Niente more e bionde al loro fianco. Chissà come la prenderà il pubblico televisivo. Pescando nell'album dei ricordi, ecco cinque straniere che si sono fatte ammirare sul palco dell'Ariston.

1) EVA HERZIGOVA - 43 anni





modella e attrice ceca. La sua prima importante esperienza pubblicitaria fu nel 1994 nella campagna di «Miss Wonderbra». Nel 1998 ha presentato il Festival al fianco di Raimondo Vianello e Veronica Pivetti. Ha sposato Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, nel 1996: ha divorziato nel 1999. Ha avuto tre figli con l'attuale compagno, l'imprenditore torinese Gregorio Marsiaj.

2) INES SASTRE - 43 anni





modella e attrice spagnola. Nel 2000 presenta il Festival di Sanremo a fianco di Fabio Fazio, ottenendo così una certa popolarità in Italia. Ambasciatrice dell'Unicef.

3) MEGAN GALE 41 anni





modella e attrice australiana. È nota soprattutto in Italia e nel suo paese natio grazie agli spot pubblicitari per Omnitel/Vodafone di cui è stata protagonista dal 1999 al 2006. Ha condotto assieme a Raffaella Carrà il Festival nel 2001. Vive tra l'Australia e Lugano, in Svizzera.

4) IVANA MRAZOVA - 25 anni







modella ceca, deve la sua notorietà in Italia al fatto che, nel 2012, ha affiancato Gianni Morandi e Rocco Papaleo nella conduzione del Festival di Sanremo. E' stata testimonial dei costumi da bagno Parah nel 2014.

5) CANNELLE - 57 anni





modella, conduttrice televisiva e cantante francese, originaria della Guadalupa, nota in Italia negli anni '80 grazie allo spot pubblicitario per le caramelle Morositas. Fu a Sanremo nel 1994 a fianco di Pippo Baudo e Anna Oxa. Da tempo ha lasciato il mondo dello spettacolo.