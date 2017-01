Quattro film importanti monopolizzano il weekend cinematografico nel quale spiccano due intensi drammi morali: quello che Martin Scorsese ambienta nel Giappone del 1600, con un gesuita tormentato dai misteri della fede in «Silence», e il thriller dell'iraniano Asghar Farhadi che s'ispira ad Arthur Miller per «Il cliente». Nelle sale anche «The founder» di John Lee Hancock, la vera storia di Ray Kroc (Michael Keaton), l'imprenditore che in nome del più classico sogno americano «ruba» l'idea ai fratelli McDonald e crea l'impero del fast food. Infine «Allied»: una coppia di divi glamour (Brad Pitt e Marion Cotillard) e un regista di grido (Robert Zemeckis) per una spy-story che guarda a «Casablanca», pur restandone a debita e inevitabile distanza. Leggi le recensioni dei nostri critici cinematografici.