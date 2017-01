Le sfide della città

Sempre più lontano da Grillo e sempre più dentro la città. Tra il bilancio di un ciclo politico («difficile e entusiasmante») ormai concluso e la speranza di un nuovo inizio: ma senza voltarsi indietro, piuttosto guardando avanti, «dalla parte dell'aurora» per dirla con Victor Hugo, dalla parte di una Parma «in cammino» che vuole «governare il cambiamento e non subirlo».

Ha tagliato, non da oggi, i ponti col passato, il sindaco Pizzarotti, ma nel suo discorso di Sant'Ilario lo ha fatto in maniera più netta che mai: «Provenivo da un'esperienza - ha detto - che tende a dividere tutti tra buoni e cattivi, tra giusto e sbagliato: invece la politica è semplicemente il mondo del realizzabile. la politica ci cambia, ci forgia, ci corregge, ci può migliorare». Se non proprio un (tardivo?) «mea culpa» è la testimonianza della profonda trasformazione di chi adesso rifiuta un'idea di politica «degradata da chi grida più forte e dalle dita puntate». Ogni riferimento a persone realmente esistite non è puramente casuale. Sia chiaro: cinque anni fa senza i voti di chi riempiva anche le nostre piazze inneggiando a Grillo, Pizzarotti non sarebbe mai stato eletto sindaco: è un banale dato di fatto. Ma mai come oggi l'iracondo padre padrone del Movimento 5 Stelle e il primo cittadino della «piccola capitale» sono lontani, distanti.segue 6