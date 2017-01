Zebre ko in Irlanda con il Connacht nel 5° turno

Zebre sconfitte in Irlanda dal Connacht nel quinto turno della Champions Cup, ultima trasferta della fase a gironi. Davanti al pubblico dello Sportsground di Galway i bianconeri, capitanati per la prima volta dal flanker Mbandà, hanno affrontato i campioni in carica del Guinness Pro12, uscendo battuti per 66-21 (p.t. 40-14). Domenica 22 gennaio, per il sesto turno della Pool 2 della Champions Cup, le Zebre ospiteranno gli inglesi Wasps allo Stadio Lanfranchi di Parma con calcio di inizio alle ore 16.15.

EPCR Champions Cup 2016/17 Pool 2, Round 5

Connacht Vs Zebre Rugby 66-21 (p.t. 40-14)

Marcatori: 2‘ m Healy tr Cooney (7-0); 7‘ m Meyer tr Canna (7-7); 12‘ m Ruzza tr Canna (7-14); 19‘ m Cooney JP tr Cooney (14-14); 24‘ m O’Halloran tr Cooney (21-14); 28‘ m Bealham tr Cooney (28-14); 37‘ m Marmion tr Cooney (33-14); 40‘ m Ronaldson tr Cooney (40-14); s.t. 2‘ m Healy tr Cooney (47-14); 4‘ m O’Halloran tr Cooney (54-14); 15‘ m Marmion tr Cooney (61-14); 23‘ m Bellini tr Canna (61-24); 28‘ m Blade tr (66-21);

Connacht: O’Halloran (18’ s.t. Poolman), Adeolokun, Parata, Ronaldson (5’ s.t. Farrell), Healy, Cooney J, Marmion (16’ s.t. Blade); Muldoon (cap) (7’ s.t. Dawai), McKeon (29’ s.t. Connolly), O’Brien (10’ s.t. Connolly, 20’ s.t. O’Brien), Cannon, Stevenson, Bealham (7’ s.t. Andress), McCartney (7’ s.t. Heffernan), Buckley (38’ Cooney JP) (A disposizione: Heffernan, Cooney JP, Andress, Connolly, Dawai, Blade, Farrell, Poolman) All. Lam

Zebre Rugby: Baker, Greeff, Padovani, Bellini, Palazzani, Canna, Violi (31’ s.t. Engelbrecht); Ruzza (37’ Chistolini, 5’ s.t. Ruzza), Meyer (35’ s.t. Biagi), Mbandà (cap), Bernabò (21’ s.t. Minnie), Koegelenberg (7’ s.t. Furno), Ceccarelli (20’ s.t. Chistolini), Festuccia (7’ s.t. Fabiani), Lovotti (16’ s.t. De Marchi) All. Guidi

Arbitro: Tom Foley (Rugby Football Union)

Assistenti: Ian Tempest e Greg Gardner (Rugby Football Union)

TMO: Sean Davey (Rugby Football Union)

Calciatori: Cooney J (Connacht) 8/10, Canna (Zebre Rugby) 3/3

Cartellini: al 31° giallo a Greeff (Zebre Rugby), al 35° giallo a Ceccarelli (Zebre Rugby)

Man of the match: O’Halloran (Connacht)

Punti in classifica: Connacht 5, Zebre Rugby 0