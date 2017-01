Politicamente corretto: l'ipocrisia al potere

La furibonda reazione della lobby animalista alle notizie sulle due aggressioni di pitbull contro altri cani (morti sbranati) e due donne (ferite) ha riportato d'attualità un fenomeno quasi trentennale che ha condizionato la cultura, l'informazione e perfino lo stesso linguaggio quotidiano di tutti noi: il "politicamente corretto".

Che cos'è il "politicamente corretto"? Uno dei primi a parlarne fu lo scrittore americano Robert Hughes, che nel 1993 pubblicò un libro tradotto in Italia da Adelphi e intitolato "La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto". Secondo Hughes, «il politicamente corretto non è che la manifestazione recente di un fenomeno che ha ormai una lunga storia, in gran parte europea: il bigottismo progressista». Scriveva ancora Hughes: «Secondo questa dottrina - mai apertamente enunciata ma ferocemente applicata - tutto deve essere politicamente corretto: dai comportamenti sessuali ai gusti letterari, al modo di parlare, di vestirsi, di scrivere. Esisterebbe dunque un modo giusto di fare le cose, consistente anzitutto nell'adeguarsi ai desiderata di gruppi facinorosi e lamentosi d'ogni sorta, pronti a compattarsi in una maggioranza inquisitoria. Ma questa intenzione vale solo da facciata». (Anche perché il "politically correct" è strettamente legato all'ipocrisia, come ogni bigottismo).

Sono passati ventiquattro anni dal libro di Hughes e il politicamente corretto è più vivo che mai, anzi ha esteso il suo campo di influenza, si è rinnovato, ha aggiunto nuovi "nemici", nuove categorie di persone che non debbono avere alcun diritto civile in un mondo "perbene".

Non rientrano fra le categorie protette, ad esempio, i cristiani, dei quali si può dire ogni sorta di male (tanto non reagiscono: porgono l'altra guancia). Siccome il politicamente corretto è un prodotto dell'Occidente, è in Occidente che è sgradevole, ad esempio, fare il presepe (il sindaco di Madrid lo ha addirittura proibito) o esporre un crocefisso: potrebbe offendere i fedeli delle altre religioni. Se però chiedi ai fedeli delle altre religioni di non esibire i propri simboli e di non seguire le proprie tradizioni diventi "intollerante": ad esempio, se vieti il burqa o se ti permetti di inserire un salume nel menù di una scuola sei marchiato come "islamofobo".

Altra categoria non protetta è quella dei cacciatori, dei quali si può dire ogni male, nonostante il genere umano sia arrivato ai nostri giorni anche grazie a qualche proteina animale. E a proposito di animali, ecco gli animalisti, altra legione del "politically correct", che si straccia le vesti se dici che c'è qualche razza di cane più aggressiva delle altre; difende i pitbull, ma se ne frega dei cani sbranati dai pitbull. Tu puoi dire che «i veneti sono un popolo di ubriaconi, alcolizzati atavici, basta sentire l'accento veneto: è da ubriachi», come ha detto il fotografo politicamente correttissimo Oliviero Toscani, che è stato per quelle frasi assolto dalla Cassazione: ma non puoi dire che i pitbull sono pericolosi. Per il politicamente corretto, d'altra parte, tutto è sempre colpa dell'uomo (specie se occidentale), perfino i terremoti.

Ecco, poi ci si lamenta se contro questa dittatura monta una reazione, e va a finire che un Trump diventa presidente degli Stati Uniti.