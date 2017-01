Viaggio fra gli «invisibili». Ed è polemica fra Comune e Diocesi

Viaggio della Gazzetta fra i senzatetto, in una notte gelida in cui alla disperazione di chi non ha nulla e dorme all'aperto si contrappone la generosità di enti, associazioni e volontari che si prodigano per portare conforto a chi è ai margini. Ma proprio sull'aiuto ai poveri l'assessore comunale Laura Rossi attacca duramente la Diocesi: «Non fate abbastanza», è l'accusa. Don Valentini: «Lavoriamo nel silenzio».