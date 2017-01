Anche a Parma è vinilmania

Solo pochi anni fa, quando il download ha iniziato a soppiantare il cd, non ci avrebbe scommesso nessuno. E invece tra i due litiganti del derby digitale spunta (anzi rispunta) il vecchio vinile. Che inizia a girare sempre più riprendendosi fette di mercato (nel 2016 in Inghilterra le vendite dgli lp sono cresciute del 53%) e conquistando i giovani cresciuti a suon di playlist in formato mp3. E anche a Parma il «ritorno al passato» è realtà, con gli scaffali dei dischi in vinile che ritrovano spazio nei negozi. Leggi il servizio con il parere degli «addetti ai lavori».