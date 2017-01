S'intitola «A casa tutto bene» il nuovo album di Brunori Sas, nome d'arte del cantautore calabrese Dario Brunori, che sarà giovedì sera al Ridotto del Regio per presentarlo in acustico nell'ambito della rassegna «Tracks» (i pass gratuiti per assistere allo showcase sono già esauriti). Un album più maturo e profondo in cui Brunori Sas, pur conservando la freschezza «pop» dei dischi precedenti, abbandona l'ironia e la nostalgia per affrontare i temi (e i tempi) che ci circondano, con testi diretti dai quali traspare la sua disillusione ma anche la volontà di reagire e non restare indifferente. Leggi l'intervista a Brunori.