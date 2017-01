Peugeot 2008, per chi non si accontenta

Compatta, rialzata, ben disegnata. Dovendo elencare tre caratteristiche, l’automobilista moderno non ha dubbi. Se poi il modello in questione è forte anche sul digitale, se inoltre «cammina» quel tanto che basta per non sentirsi una lumaca da città, allora affare fatto. Peugeot 2008 spara proprio nel mucchio della frangia di utenti moderati, ma che allo stesso tempo non si accontentano del classico elettrodomestico tuttofare.

Monovolume? Suv? Poco importa, 2008 - specie dal restyling della scorsa primavera - appaga l’occhio e scarrozza l’equipaggio con la grazia e la vivacità desiderate. Musetto squadrato, funzione Grip Control (5 programmi di controllo della trazione per 5 tipi di fondo differenti), protezioni inferiori in plastica che fanno molto «off-road»: difficile che si entri in Peugeot per soddisfare il proprio spirito avventura, tuttavia un’immagine mascolina e alcune funzionalità da crossover in piena regola fanno bene al proprio ego. Benché non possa dirsi lussuosa, anche la vita a bordo consente di assaporare alta tecnologia, libertà di movimento e materiali di alta qualità, specie se si veste 2008 dello speciale allestimento GT Line (volante in pelle traforata, soglie porta in alluminio, pedaliera sportiva, freno a mano in stile aeronautico). Il touchscreen capacitivo da 7” non lascia indietro alcun servizio (navigazione, audio, connettività, etc.), meglio però richiamare le varie funzioni a vettura ferma, un difetto che invece manca ai sistemi provvisti di tasti fisici o di manopola centrale. In strada circolano quasi esclusivamente 2008 alimentate a gasolio: in realtà anche il 1.2 benzina 3 cilindri, specie in accoppiata al turbocompressore (PureTech Turbo 110 o 130), compie il suo dovere e alla cassa viene passato a un prezzo equivalente. Un consiglio? 2008 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S (22.110 euro la Allure, 23.110 euro in formato GT Line), l’unica edizione che associ al B-Suv del Leone la trasmissione automatica a 6 velocità. Con ambedue le mani sul volante, soprattutto coi 110 Cv del 1.2 sempre pronti a galoppare (0-100 km/h in 10,3 secondi), la guida acquista così ancor più naturalezza. Un optional? Il Park Assist con retrocamera e assistenza attiva al posteggio, 475 euro spesi bene.

SECONDO NOI

PREGI

Design 2008 “gioca” a fare il Suv (mascherina, fascioni) e non le riesce poi tanto male

Elettronica Intesa sia in chiave infotainment, sia come gestione della coppia motrice (Grip Control)

Motore Regolare e sveglio ai bassi regimi. Per essere un 3 cilindri, poche vibrazioni

DIFETTI

Cruscotto “Repetita iuvant”: il volante piccolo e basso “taglia” in due la strumentazione

Maniglie Sorpresa, mancano gli appigli superiori per i passeggeri. Un dettaglio, ma perché?