Morto in via Pintor: parenti rintracciati grazie a facebook

Un ictus ha colpito un sessantenne, martedì, i nella struttura sanitaria di via Pintor. Era arrivato da poco alla Casa della Salute, dove aveva accompagnato, come tante altre volte, la madre anziana per sottoporla ad una visita medica. Ed è solo grazie all'intuito degli operatori che è stato possibile rintracciare i parenti. Attraverso facebook.