Gli eventi imperdibili del weekend

Sarà un fine settimana nel segno delle tradizioni, a cominciare dalle iniziative, in diversi paesi del Parmense, legate a Sant'Antonio abate o come la sagra di Sant'Agnese a Felegara. Tutti gli appuntamenti, dalla Bassa all'Appennino, venerdì nell'inserto «Gazzetta Weekend», in edicola con la Gazzetta di Parma. Come sempre, ecco cinque eventi da non perdere.

1) FELEGARA

Il paese festeggia, da venerdì a domenica, la patrona Sant'Agnese con la tradizionale sagra. In calendario messe e processione con la statua della santa per le vie del paese, degustazioni, concerti e un raduno di fuoristrada.

2) SCHIA

Si scia anche in questo weekend a Schia grazie alla neve sparata artificialmente dal potente impianto di innevamento: in funzione lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola. Sabato, per chi ama le escursioni, una passeggiata in notturna con un astrofilo.

3) BARDI

Il paese della Valceno si prepara ad onorare Sant'Antonio abate: domenica il ritrovo sarà al Groppo di San Giovanni, ai piedi del castello dei Landi. Dopo la messa, la benedizione degli animali. Festeggiamenti anche a Bardi, Berceto, Isola di Compiano.

4) SANTA MARIA DEL TARO

Sabato sera, a Santa Maria del Taro, la tradizionale festa del gelato artigianale della Valtaro, che sarà allietata dalla musica dell'orchestra spettacolo di Paolo Bertoli.

5) BORGOTARO

Tutto pronto a Borgotaro per la 7ª edizione del «Winter Trail del Borgo», che si terrà domenica. I partecipanti dovrebbero superare quota 300, provenienti dalle regioni del Centro Nord.