Dedicato a Filippo e a chi gli vuol bene

Le pagine dei giornali sono intrise di dolore. Avevamo appena gioito per il miracolo dei bambini salvati all'hotel Rigopiano che siamo stati gelati dalla strage degli studenti ungheresi in gita in Italia. Ieri, poi, sono stati celeberati i funerali di Filippo Ricotti, il ragazzo di 17 anni travolto da un'auto mercoledì, alle sette del mattino, sulla Massese, a Langhirano, mentre andava a scuola. Decenni di mestiere non ci hanno per fortuna del tutto anestetizzati, e abbiamo noi pure - soprattutto chi ha figli, magari di quell'età - pianto per la morte di Filippo, e per tutte quelle vite spezzate.

Perché il dolore genera sempre una catena di vite spezzate. Si spezza la vita di chi muore, ma anche di chi resta. L'incidente di mercoledì a Langhirano ha spezzato almeno cinque vite. Quella di Filippo, bel ragazzo dalla faccia pulita, pieno di sogni, di speranze e tutto proiettato sul futuro, com'è normale che sia a quella età. Vien da pensare a come possono essere stati i suoi ultimi momenti: la sveglia, le quotidiane operazioni per prepararsi a uscire, il bagno, la colazione, la scelta di una felpa e di un paio di jeans. E poi l'attesa della pagella, che avrebbe ritirato quel giorno, e chissà quanti altri pensieri, quanti desideri, quante speranze. «Non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che ti aspettava, quando si è giovani è strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano», cantava Francesco Guccini.

Ma in un diverso modo è spezzata anche la vita di - come dicevo - altre quattro persone. Quella della sorella quattordicenne, che ha visto Filippo volare via, in un attimo che mai e mai più potrà cancellare dagli occhi. Quella dei genitori, il cui strazio neppure osiamo immaginare, sapendo che non c'è cosa peggiore che sopravvivere ai propri figli. E vorrei aggiungere fra le vittime di quella sciagura - non mi si fraintenda - anche l'investitore, il quale ha sbagliato, ma mai avrebbe voluto: anch'egli, se è un uomo di coscienza (e mi assicurano che lo è) condannato a un ricordo che sarà un tormento. Per tutte queste persone l'esistenza sarà come divisa in due, ci sarà sempre, nella memoria, un "prima" e un "dopo" le sette del mattino del 17 gennaio 2017.

Eppure, proprio in tutto questo dolore si può forse intravedere la possibilità di un senso. Perché proprio tutto questo dolore ci testimonia, ci urla è che l'uomo non è fatto per la morte, ma per la vita. Mai ci rassegniamo, mai accettiamo davvero la fine, neppure quella dei nostri cari genitori che ci lasciano quando hanno già varcato il traguardo fissato dal Salmista: «Di settant'anni è la vita dell'uomo / ottanta per i più robusti». Mai ci possiamo dire sazi di giorni, perché vivere per noi non è neppure un desiderio, è un'esigenza. E non si può avere esigenza di qualcosa che non esiste; non può esserci domanda senza risposta. È questa la nostra speranza. E sperare significa, etimologicamente, «tendere verso una meta».

La speranza è dunque un'attesa, e voglio augurare con tutto il cuore a chi starà ora ripensando con struggimento ai tempi che furono sereni, magari riguardando con il cuore straziato vecchie fotografie, che siano vere le parole del Manzoni: «Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto, e non turba mai la gioia de' suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande».

