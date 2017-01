La ricetta - Pasticcio di patate formaggi e verdure

La ricetta della Peppa

INGREDIENTI

4 patate

1 confezione di funghi champignon

2 salsicce

ml 200 panna fresca

gr 100 formaggio Asiago

gr 100 Lerdammer

gr 100 parmigiano grattugiato

sale

pepe

olio

aglio

prezzemolo tritato

1 bicchierino di vino bianco

COSTO DEL PIATTO: 12

PREPARAZIONE

Peliamo le patate e formiamo tanti cubetti che andremo a cuocere in una pentola d’acqua salata, le scoliamo al dente, raffreddiamo sotto l’acqua fredda e condiamo con olio e sale. Tagliamo i funghi a pezzetti, li saltiamo in padella a fuoco vivace con olio, aglio, sale e prezzemolo. Peliamo le salsicce e creiamo tanti pezzetti che salteremo in una padella con 1 bicchierino di vino bianco. In una ciotola capiente raduniamo tutti gli ingredienti, versiamo la panna, il parmigiano grattugiato, il Lerdammer e l’Asiago tagliati a pezzetti e il sale. Mescoliamo per bene con le mani, versiamo in una pirofila e cuociamo in forno a 180° per 40 minuti. Buon appetito!