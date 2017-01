«London calling» per Silvia Olari: il richiamo della capitale britannica è fortissimo per qualsiasi artista e anche la cantante parmigiana ne ha subito il fascino, tanto che vi ha soggiornato nell'ultimo anno e mezzo, esibendosi in vari locali e stabilendo importanti contatti per lo sviluppo della sua carriera, che a questo punto si prospetta sempre più internazionale. Leggi l'intervista a Silvia Olari.