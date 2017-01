Pizzarotti candidato. E i Cinque stelle?

Federico Pizzarotti è in corsa, i candidati del centrosinistra fanno campagna a pieno ritmo in vista delle primarie, Luigi Alfieri cesella il «piano di guerra», dal centrodestra ancora silenzio. E i Cinque stelle? D'Alessandro (nella foto) Gian Luca Zurlini

La scelta è simbolica: presentare ai giornalisti la decisione di ricandidarsi in un luogo, come l'ex Manzini di via Palermo, ribattezzato «Workout Pasubio» e prossimo oggetto di ristrutturazione «come luogo simbolo di rigenerazione della città del lavoro che abbiamo compiuto in città in questi 5 anni, visto che è rinato da un fallimento evitato di un soffio». Parola di Federico Pizzarotti, ex sindaco «5 Stelle» che adesso si presenta come «un candidato civico vero, nel senso che dovrò, anzi dovremo rispondere soltanto ai cittadini e non ai partiti di quello che abbiamo fatto e del lavoro che vogliamo svolgere nei prossimi 5 anni».

«Una città a misura d'uomo»

Il programma non è ancora pronto («ci sarà tempo per presentarlo, così ci darete più spazio», chiosa Pizzarotti sorridendo), né tantomeno c'è il nome della lista che sarà a suo sostegno (che però a quanto si comprende dovrebbe essere “Effetto Parma” ndr).

Ma un'idea chiara di quello che Pizzarotti e la sua «squadra» vogliono invece sì: «L'obiettivo è quello di mantenere una città a misura d'uomo pur guardando al di fuori dei confini del Ducato. Una città sostenibile e che sappia superare le manie di grandezza del recente passato non snaturando la propria essenza come sarebbe stato con la metropolitana o continuando nella politica di espansione urbanistica forsennata. Crediamo che il respiro internazionale derivi dai progetti che si propongono e non da faraoniche opere pubbliche come quelle che abbiamo ricevuto in eredità e che, Teatro dei Dialetti a parte, sono o stanno per arrivare tutte a compimento».

«Nessuna alleanza politica»

Pizzarotti ieri ha chiarito che «chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini e siamo aperti ad accogliere chiunque voglia stare con noi, ma deve essere chiaro che non faremo alleanze politiche di vecchio stampo, perché significano spartizione di incarichi e di poteri che non sono nel nostro Dna. Noi ci ripresentiamo in assoluta libertà e senza vincoli di partito perché così potremo pensare solo ed esclusivamente al bene e agli interessi di Parma e dei suoi cittadini».

«Ubaldi e Vignali civici mascheratu»

Il sindaco ha anche difeso a spada tratta la scelta di definirsi civico in questa sua seconda sfida elettorale: «Mi sento di dire che noi siamo veri civici, perché abbiamo lasciato, non senza dolore, una “casa” politica in cui avevamo iniziato il nostro percorso, per restare fedeli al fatto che le persone e i cittadini non possono essere divisi in “buoni” e “cattivi” a seconda dell'appartenenza politica, ma devono essere tutti uguali».

Pizzarotti non ha poi rinunciato a lanciare una «frecciata» rivolta al passato: «Ritengo che noi siamo la prima vera esperienza civica di questa città perché, se i cittadini ci daranno la loro fiducia, noi non avremo alle spalle nessun partito, cosa che invece avevano sia Ubaldi che Vignali, autori di un “civismo mascherato”».

«Scelta condivisa con il gruppo»

Il sindaco ha tenuto a sottolineare che «la mia scelta è arrivata dopo un confronto sia con i consiglieri comunali che con i componenti di Giunta. Diversi tra loro, per motivi soprattutto di scelte famigliari e personali, non proseguiranno il cammino amministrativo, ma tutti hanno condiviso e sostenuto la scelta di andare avanti per non lasciare a metà un cammino che ha portato Parma a rimettersi in cammino dopo essere stata oberata da 870 milioni di debito senza per questo andare in default come Alessandria, dove ci sono stati pesanti tagli ai servizi che noi invece abbiamo evitato». Nessuna indiscrezione su eventuali nomi nuovi, ma solo una certezza: «Non ci saranno “mercati” di poltrone: chi verrà con noi dovrà farlo solo pensando all'interesse della città e non ad ambizioni personali».

«Inchieste? Nessun timore»

Nessuna paura, infine, degli esiti delle inchieste giudiziarie: «Non è stato un tema sul quale ho riflettuto nell'arrivare a questa scelta, perché sono convinto di avere sempre agito correttamente e le inchieste lo dimostreranno».

«Abbiamo tenuto duro»

Infine, uno scatto d'orgoglio: «Una delle motivazioni che hanno portato alla ricandidatura è anche l'incoraggiamento di tanti cittadini che ci dicevano “Tenete duro” anche nei momenti più difficili. Ebbene, noi lo abbiamo fatto e adesso siamo pronti a ripresentarci con il bilancio di quello che abbiamo fatto, ma anche di quello non fatto. Ma soprattutto con un carico di progetti e di idee sostenibili da portare avanti per una Parma che vogliamo ancora più bella e competitiva di quanto già non sia».e Nuzzo, rappresentanti delle due «anime» del movimento in consiglio comunale, svelano qualcosa.