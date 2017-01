Ha inciso «Una somma delle piccole cose» in perfetta solitudine, ma nel tour che sta girando per i teatri italiani Niccolò Fabi sarà accompagnato da un gruppo di musicisti «che amplificheranno queste canzoni, nate da una particolare esigenza». Domenica il cantautore romano farà tappa al Teatro Regio, con biglietti andati esauriti in prevendita. Leggi l'intervista a Niccolò Fabi.