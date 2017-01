«Ormai non si può stare tranquilli neanche all’interno del Tribunale dove, in teoria, la giustizia e la sicurezza dovrebbero sempre prevalere ma, a volte, la realtà è ben diversa». Negli occhi di Maurizio Broglia - pensionato 63enne, residente a Marzolara -, s’intravede tutta la rassegnazione che va «a braccetto» con la rabbia e la disperazione per il furto del borsello che ha subito lunedì mattina al primo piano del palazzo di giustizia.