Morto Walter Ganazzoli, ex titolare del colorificio «Articoli per Belle Arti». Era il fornitore di tele, pennelli e colori dei pittori parmigiani. Gestì per quasi mezzo secolo la storica bottega di via XXII Luglio

Bocchi, Barilli, Mattioli, Padova e Zoni e Gaibazzi erano fra i suoi fedelissimi clienti.