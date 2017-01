Schianto tra tre automezzi: un morto e due feriti in A1. 11 km di coda

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente che alle 6.15 ha coinvolto tre automezzi sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna, tra Modena nord e Valsamoggia al km. 181,7. Alle 8.30 si registravano 11 km di coda in aumento. Il traffico scorre su due corsie.

Sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione terzo Tronco di Bologna.

Per chi è diretto a Bologna, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Modena nord e rientrare, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, in A1 a Valsamoggia.