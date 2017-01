Sepolti dalla neve e dagli imbecilli

C'è Emanuele, del 118, che trasforma un brusio indistinto in voci vere e mentre con gli altri si apre un varco nella tomba di ghiaccio, ripete tra sè e sè: «Possiamo farcela, li salveremo». E c'è Gabriele, il pompiere volante, che ne ha riportati a casa 41. Per premio un sorriso e una stretta di mano: «Oh, mica sono un eroe...». E ci sono quei ragazzi che se non basta la pala scavano con le mani; e dei bambini che tirano fuori dalla neve dicono: «Sono figli nostri, sono anche figli nostri».

E poi c'è Marcella. Che è un cognome, come precisa subito - ripetendolo non una ma quattro volte - il signor Quintino, ristoratore da Silvi Marina. Che fa l'unica cosa che bisogna fare quando intorno il mondo crolla: quella giusta. E chiama il 113 - che gira la sua chiamata in prefettura - per chiedere aiuto e chiederlo subito: «L'albergo di Rigopiano è crollato, intervenite». E' una richiesta, ma a poco a poco diventa una supplica: «Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp cinque minuti fa, sta piangendo, ha i bimbi là sotto...». E aggiunge due parole, che non sono scontate, che in un Paese civile uno non dovrebbe nemmeno essere costretto a pronunciare: perché vanno oltre la logica delle cose, perché in un giorno come quello non ce ne dovrebbe davvero essere bisogno. Il signor Quintino Marcella sussurra: «Per favore».

Ecco: ci sono i vigili del fuoco, i volontari, i professionisti dell'emergenza sotto la cui divisa batte un cuore che scioglie anche il ghiaccio. E poi c'è un'altra Italia. Che nemmeno ha un nome e neppure un volto: ma un ruolo, accidenti, sì. E' quella rappresentata dalla funzionaria della prefettura di Pescara: la dirigente che risponde al ristoratore poco dopo che la valanga ha sepolto l'Hotel Rigopiano. Peccato che lei non ci creda. Marcella insiste: «Andate lassù, è crollato l'albergo». Ma la funzionaria non ha dubbi: «Non è vero». E' una storia che gira dalla mattina - dice con tono sempre più insofferente -, è solo crollata una stalla lì vicino». Per la serie: stai senza pensieri che qui abbiamo da fare. «Stanno tutti bene», chiosa la funzionaria. In quel momento l'albergo non c'è più: qualcuno, probabilmente, è già morto. Ma lei arriva a ipotizzare addirittura uno scherzo: avranno preso il cellulare al cuoco e mandato un finto allarme. Così, per ridere. Il brav'uomo dall'altra parte del filo non crede alle sue orecchie, ribadisce che chi gli ha mandato il messaggio è una persona seria. Peccato, non basta. La funzionaria non ha tempo da perdere: «Ma se fosse crollato tutto - si inalbera - pensa che rimarremmo qua?».

Non so, onestamente, se sarebbe cambiato qualcosa nella tragedia di Rigopiano se la funzionaria della prefettura di Pescara avesse attivato immediatamente i soccorsi: ma di certo so che non è questo il punto. Il fatto è che da una parte c'era un uomo che chiedeva aiuto, dall'altra un Paese sordo, superficiale, lento. Un Paese lontano anni luce dalla realtà, sepolto non dalla neve ma dalle scartoffie, chiuso al comodo riparo di un ufficio, incapace di fare un passo, uno sforzo, in più non solo nell'emergenza, ma, spesso, anche nella gestione dell'ordinario. E' l'ltalia che non ci piace, quella che non ascolta nessuno se non se stessa. Quella che ignora l'allerta per le slavine arrivate 4 giorni prima del disastro. E non si preoccupa nemmeno quando, poche ore prima della tragedia, il direttore dell'hotel parla in una mail di «situazione preoccupante» e «di «clienti terrorizzati». Va tutto bene, ripete la funzionaria. Ma su una cosa, una sola, non sbaglia: quando, pensando che sia tutta una bufala, commenta: «La mamma degli imbecilli è sempre incinta». Mai come in questo caso è tragicamente vero.

