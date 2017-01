Nemmeno la nonnina di 104 anni erano riusciti a gabbare. «Signora, sono un maresciallo dei carabinieri. Chiamo perché suo figlio è qui in caserma. Lo abbiamo fermato dopo che con l'auto ha investito una persona: l'assicurazione è scaduta. Se lei non versa subito quattromila euro all'avvocato che passerà tra poco a casa sua, saremo costretti a trattenerlo». Ma lei, la nonnina, non ci è cascata e anzi ha fatto arrestare il truffatore.