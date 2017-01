I ponti sono il destino degli «invisibili». Ma anche di chi aspetta. Con la pazienza di chi non ha niente da perdere. Come le due somale che trascorrono il loro tempo infagottate sotto il ponte Verdi. Di notte dormono in una struttura di accoglienza. Di giorno si vanno a rintanare lì sotto, in una cuccia che sa di fango e erba, di torrente e di materassi usati da altri corpi, in cerca di calore.