Nell’ultimo consiglio comunale, a Soragna, è stata approvata la nuova tariffazione a carico delle famiglie, per il servizio mensa alla scuola dell’infanzia Arcobaleno: il nuovo sistema, in vigore da inizio 2017, prevede - come alla scuola primaria e secondaria di primo grado - l’applicazione della sola quota variabile per ogni pasto effettivamente consumato, al costo di 6,40 euro. Ma la minoranza è fortemente critica.