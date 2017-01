Il «calcio» del cuore

Cinque squadre per un torneo di calcio a favore dei terremotati del Centro Italia. Questo hanno organizzato i ragazzi del Consulta provinciale degli studenti e Parmagiornoenotte dedica a questa nobile iniziativa di sport e solidarietà un'intera pagina con foto. Ricca l'agenda degli appuntamenti di Pgn, al giovedì in edicola con la Gazzetta: dal Capodanno universitario al Campus Industry fino all'AstroalCubo di Robi Bonardi, al «Lavaggio a 2000» del Be Bop e a Mangia Come Scrivi. Non mancano gli oscar al Duecento50Café di Soragna con tutti i vincitori, la rubrica di moda con «AltaRoma» e Generazione Bit. Il compleanno della settimana è quello di Stefano Scarica e di dj Frambo. Due le pagine con le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net