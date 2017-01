Australian Open: Federer batte Wawrinka e vola in finale

Roger Federer è il primo finalista degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. L’ex numero uno del mondo, testa di serie numero 17, ha sconfitto in semifinale il connazionale Stan Wawrinka, quarto favorito del seeding, per 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3. Federer se la vedrà con uno fra Nadal e Dimitrov.

LE WILLIAMS IN FINALE. Serena contro Venus: a Melbourne le sorelle Williams riportano all’attualità il passato, per l'esattezza di 14 anni fa, quando si sfidarono nella finale degli Australian Open (vinse Serena) e come rifaranno sabato. Più recente, invece, l’ultima loro finale in un altro Major: fu a Wimbledon nel 2009 e vinse ancora Serena.

Oggi dunque, in semifinale, la 36enne Venus ha sconfitto la connazionale statunitense Coco Vandeweghe, di 11 anni più giovane, per 6-7, 6-2, 6-3 dopo due ore e mezza di gioco; mentre la 35enne Serena ha prevalso senza problemi sulla quasi coetanea croata Mirjan Lucic-Baroni per 6-2, 6-1 in appena 50 minuti.

Per Venus è la finale Slam numero 15: 7 i titoli in bacheca. Serena è alla 29esima e ne ha perse appena 6. Mentre il bilancio totale delle sfide fra le sorelle è di 16-11 per Serena.