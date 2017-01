L'isola delle naufraghe

La nostalgia per «L'isola dei famosi» è finita: lunedì 30 gennaio, in prima serata, su Canale 5 ritorna il reality più amato dagli italiani. L'ultima edizione è stata vinta dal campione di boxe Giacobbe Fragomeni, parmigiano d'adozione. Scopriamo, è proprio il caso di dirlo, cinque bellezze che, secondo le nostre indiscrezioni, saranno grandi protagoniste sulla playa, desnuda o meno, in Honduras.

1) DAYANE MELLO, 27 anni





modella brasiliana, si è fatta notare come ballerina a «Ballando con le stelle», come alpinista a «Monte Bianco - Sfida verticale», ora tenta il rilancio sull'isola più conosciuta del mondo televisivo. Da tenere d'occhio.

2) MALENA, 34 anni





al secolo Filomena Mastromarino, ha lavorato come agente immobiliare, nel 2013 è stata eletta all'assemblea nazionale del Pd, poi ha svoltato sull'hard grazie a Rocco Siffredi. E' conosciuta nel mondo a luci rosse con il nome di «Malena la pugliese». Quando spogliarsi è un'arte...

3) NATHALIE CALDONAZZO, 47 anni





showgirl, attrice di cinema e teatro. Recentemente è stata protagonista nel «Malato immaginario» di Molière. E' passata dal Bagaglino all'Honduras. Promette battaglia, è una tipa tosta.

4) EVA GRIMALDI, 55 anni



è stata il sex-symbol degli anni '80 e '90. E' stata una delle stelle del Bagaglino. L'abbiamo vista anche a «Ballando con le stelle» e «Pechino Express»: ora sogna un'isola solo per sè.

5) NANCY COPPOLA, 30 anni:





bellezza mediterranea, è una cantante neo melodica molto conosciuta in Campania e nelle regioni vicine. La sua canzone più celebre è «Mamma cantante». Ha partecipato a «Il boss delle cerimonie» e «Napoli Sound» su Real Time.