Il Parma torna dalla laguna con un punto che non lo fa sorridere. I crociati infatti vincevano 2-0 alla fine del primo tempo quando Canini per due ammonizioni ricevute in pochi minuti s'è fatto espellere. Il Venezia nella ripresa è così riuscito a pareggiare, segnando il 2-2 su rigore all'87'. Di Baraye e Nocciolini le reti croci ciate.