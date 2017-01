Due settimane dopo la tragedia che ha visto il 17enne Filippo Ricotti morire investito da un'auto sulla Massese fra Torrechiara e Cascinapiano, la «Gazzetta» è tornata sul posto, alla stessa ora della mattina, per verificare sul campo i pericoli che corre chi è costretto ad avventurarsi a piedi lungo quel tratto di strada. E ne è uscito un quadro sconfortante, fra auto che sfrecciano a velocità folli e zero sicurezza per i pedoni.