Sono sei, di origine africana e arrivano da Prato Spilla. Sono i nuovi profughi destinati ad una frazione di Palanzano secondo quanto confermato dal sindaco che dice: «Non so quando è previsto l'arrivo e sono stato informato a cose fatte». Ma le notizie non riguardano solo Palanzano: secondo la Lega Nord in provincia ne sono previsti altri 1700 nell'anno in corso.