Mettiamola così: oltre alla differenziata canonica, a Parma c'è anche quella «fai da te», che si traduce però in una prova di inciviltà e di incuria che di certo non fa bene all'immagine della città. Stiamo parlando dell'indecoroso spettacolo cui si può assistere viaggiando lungo l'anello delle tangenziali cittadine, che in pratica si presenta «tappezzato» di rifiuti in ogni punto che si presta per l'abbandono di sacchi e sacchetti con una fermata del proprio mezzo.