Le rubano la chiave della carrozzina

Ha lasciato per pochi minuti la carrozzella motorizzata con cui si muove davanti a casa nella zona di via Pellico. Ma quando è tornata la chiave del mezzo elettrico non c'era più. «Ora per almeno dieci giorni non potrò uscire di casa» recrimina la vittima. Che non è l'unica. Solo dieci giorni fa un'altra disabile era stata derubata in viale Fratti in maniera analoga.