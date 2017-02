Parma «incorona» Patti Smith

Laurea ad honorem in Lettere Classiche e Moderne, concerto al Regio (biglietti in vendita da oggi) e inaugurazione della mostra con le sue fotografie: la tre-giorni parmigiana di Patti Smith, dal 3 al 5 maggio, è stata illustrata nei dettagli in una conferenza stampa nella sede dell'Università, da cui è partita nel giugno scorso l'idea di portare nella nostra città per una serie di eventi la «sacerdotessa del rock». Che ne è entusiasta e si è detta «onorata». Ecco tutto quello che c'è da sapere.